OMS: mesmo com vacinas contra Covid-19, imunidade de rebanho não chegará em 2021

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que o mundo não deve esperar que uma imunidade de rebanho seja atingida contra a Covid-19 em 2021, apesar das vacinas pelo mundo.

Desta forma, a entidade diz que isso significa que medidas de restrição, distanciamento social e usos de máscaras devem continuar.

Imunidade de rebanho é considerada quando pelo menos 70% de uma população fica protegida de um vírus, e diante das dificuldades em relação à produção das vacinas, a imunização de mais de 5,4 bilhões é pouco provável neste ano.

"As vacinas vão chegar. Mas precisamos ter paciência e continuar com as medidas de proteção", alertou Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS.

No mundo, os casos de coronavírus desde o início da pandemia se encaminham para 100 milhões; enquanto as mortes se aproximam de 2 milhões.

