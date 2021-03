OMS não recomenda uso de ivermectina por pacientes com Covid-19

As evidências sobre o consumo do medicamento por pacientes infectados pelo coronavírus são "inconclusivos" e de “certeza muito baixa”, relata a entidade edit

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nota nesta quarta-feira (31) desaconselhando o uso de ivermectina por pacientes com Covid-19.

A recomendação da organização se aplica a pacientes com quadro leves, moderados ou graves da doença e é, a partir de agora, parte das diretrizes da entidade sobre tratamentos para a Covid-19.

De acordo com o órgão, as evidências sobre o consumo do medicamento por pacientes infectados pelo coronavírus são "inconclusivos". A OMS afirma que o remédio só deve ser usado dentro de estudos clínicos.

A organização revisou dados de 16 ensaios clínicos randomizados, totalizando 2.407 pacientes com Covid-19 internados ou em cuidados ambulatoriais, e verificou que os benefícios da ivermectina são de “certeza muito baixa”. O uso da ivermectina como forma de prevenção à Covid-19 não foi analisado, mas a entidade afirma que o medicamento não está em suas diretrizes.

A nota da OMS também reforça que há uma “forte recomendação” contra o uso de hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento da Covid.

