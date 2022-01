OMS: Ômicron é mortal e não deve ser chamada de variante branda

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, variante ômicron está hospitalizando e matando pessoas edit

247 - A OMS (Organização Mundial da Saúde) lançou um alerta informando que a variante ômicron não deve ser descrita como branda. Pelo contratério, ela está hospitalizando e matando pessoas em todo o mundo.

Estudos sugerem que a ômicron tem menos probabilidade de deixar as pessoas gravemente doentes do que as variantes anteriores de Covid. Entratando, o número recorde de pessoas infectadas tem sobrecarregado sistemas de saúde pelo mundo, segundo o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A OMS disse que o número de casos globais aumentou em 71% na última semana, e, nas Américas, subiu 100%. A organização afirma que, entre os casos graves em todo o mundo, 90% são em pessoas que não foram vacinadas.

