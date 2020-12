OMS pede que população evite abraços nas festas de final de ano

Juliana Contaifer, Metrópoles - Com o crescimento de casos de Covid-19 em vários países do mundo e a proximidade das festas de fim de ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu que as pessoas evitem se abraçar durante encontros de família.

“Nós gostaríamos de receber esses abraços, chegar perto das pessoas, mas pode ser tragicamente perigoso. É um dilema brutal que estamos enfrentando. É horrível pensar que a OMS esteja falando para as pessoas não se abraçarem, mas esta é a situação brutal em vários países”, afirmou Michael Ryan, diretor de emergências da entidade, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (7/12).

