OMS suspende testes com hidroxicloroquina para tratar Covid-19

GENEBRA/LONDRES (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira que os testes com o medicamento hidroxicloroquina em seu grande estudo de tratamentos para pacientes com Covid-19 em vários países foi interrompido.

Medida foi tomada depois que os resultados de outros estudos não mostraram benefício do medicamento contra malária para tratar a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus.

“O braço da hidroxicloroquina do ensaio ´Solidariedade´ foi interrompido”, disse a especialista da OMS Ana Maria Henao-Restrepo em entrevista coletiva por videoconferência.

Na mesma entrevista, o chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, disse que a epidemia de Covid-19 ainda é bastante severa no Brasil e que o momento é de extremo cuidado no país.

Ryan defendeu que as autoridades brasileiras reforcem as medidas de saúde pública para conter a pandemia.

