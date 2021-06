ONU confirma entrega de mais 4 milhões de doses de vacina ao Brasil em junho

A antecipação da entrega vem após esforço do Fórum dos Governadores do Brasil, que clamaram por ajuda ao Brasil ainda em abril deste ano edit

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de sua representante no Brasil, afirmou que serão entregues ao Brasil ainda em junho mais de quatro milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 referente ao Consórcio Covax Facility. A informação foi passada em reunião ao governador do Piauí Wellington Dias (PT), presidente do Consórcio Nordeste e coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores.

A antecipação da entrega das doses se concretiza após esforço do Fórum dos Governadores do Brasil que, ainda em 16 de abril, em agenda com a ONU e OMS, clamaram por ajuda humanitária ao Brasil.

A nova remessa, segundo Dias, "ajuda na meta do Fórum dos Governadores do Brasil de mais 100 milhões de doses novas e de variadas vacinas até setembro de 2021. Por que setembro? Para que o Brasil alcance mais de 60% da população com mais de 16 anos vacinada e saia do grupo dos países de alto risco de Covid-19, para o grupo de países com imunização em massa elevada. Queremos o Brasil salvando vidas com mais vacina e no grupo com classificação verde, o Brasil como país de baixo risco. O que é parte do Pacto Pela Vida e caminho seguro para retornada da economia e social”.

Pelo cronograma, serão entregues 1.036.800 doses em 14 de junho, mais 1.036.800 doses no dia 16, mais 1.036.800 doses no dia 21 e, por fim, 938.400 em 23 do mesmo mês, totalizando 4,048 milhões de doses.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.