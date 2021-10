Operadoras de saúde são alvo de reclamações na ANS em dez estados por uso do "kit Covid"

Apoie o 247

247 - Desde o início de 2020, as operadoras de planos de saúde Prevent Senior, Hapvida e Unimed receberam ao menos 19 reclamações na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre o uso do "kit Covid-19", que não possui eficácia comprovada contra a doença. As reclamações ocorreram em 10 estados, informa o Globo.

De janeiro de 2020 a setembro deste ano, a ANS contabilizou cerca de 15 mil queixas relativas à Covid-19. Há 38 registros de reclamações sobre o uso do chamado "tratamento precoce" relacionados a 23 operadoras diferentes.

"Entre esses registros há inclusive consumidor reclamando que não recebeu o kit, mas a maior parte, 16 delas citavam o recebimento do kit, mas reclamavam de dificuldade de realização do teste. Reclamações de prescrição do 'kit covid', no entanto, não é da nossa competência, mas do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais", afirma o presidente da agência, Paulo Rebello Filho.

