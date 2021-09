Oposição protocola representação contra Bolsonaro e Queiroga por vacinas e testes vencidos

O objetivo é apurar o desperdício milionário de medicamentos que estão vencendo em um depósito do governo em São Paulo edit

247 - Partidos de oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados protocolaram há pouco representações no MPF e no TCU contra o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor de Logística da pasta, general Ridauto Fernandes. A informação é do portal Veja.

O objetivo é apurar o desperdício milionário de medicamentos que estão vencendo em um depósito do governo em São Paulo. O caso foi revelado em reportagem desta segunda-feira na Folha.

De acordo com o jornal, o governo deixou de distribuir a unidades do SUS pelo país cerca de 240 milhões de reais em medicamentos, testes de diagnóstico e vacinas que agora passaram da data de validade e vão precisar ser jogados fora.

