Órgão de saúde dos EUA muda orientação sobre uso de cloroquina por falta de estudos

Revista Fórum - Nesta quarta-feira (8), o Centro de Prevenção e Controle de Doença dos Estados Unidos (CDC) mudou a redação de um texto que fala sobre o uso de hidroxicloroquina e cloroquina em pacientes com o novo coronavírus.

O trecho “embora dosagem e duração da hidroxicloroquina no tratamento para a Covid-19 sejam desconhecidas, alguns clínicos dos EUA têm reportado”, que constava na página “informações para clínicos sobre opções terapêuticas para pacientes com Covid-19” do site do CDC, desapareceu.

