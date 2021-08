Os EUA devem assumir sua responsabilidade pelo fracasso no combate à pandemia

No início do surto, o então governo dos EUA ignorou os primeiros alertas emitidos pela China e pela Organização Mundial de Saúde, e consequentemente perdeu a oportunidade de prevenir e controlar a pandemia no momemto adequado edit

Rádio Internacional da China - Recentemente, três think tanks da China publicaram em conjunto um relatório sobre a verdade do combate à pandemia nos EUA, no qual também foram citadas as ações de alguns políticos de Washington que culpam outros países pela disseminação da pandemia, em vez de lidar seriamente com a crise sanitária no seu próprio país.

No início do surto, o então governo dos EUA ignorou os primeiros alertas emitidos pela China e pela Organização Mundial de Saúde, e consequentemente perdeu a oportunidade para prevenir e controlar a pandemia no momento mais adequado. Testemunhando a disseminação rápida da pandemia nos EUA, o então líder norte-americano referiu-se deliberadamente ao novo coronavírus como "vírus chinês" e "vírus de Wuhan" para se esquivar da sua responsabilidade na luta ineficaz contra a pandemia, na tentativa de culpar a China pela situação. Inclusive alguns grandes veículos de imprensa fabricaram e publicaram a mentira sobre o “vazamento de vírus no laboratório chinês” a fim de enganar a comunidade internacional.

Em abril do ano passado, a imprensa dos EUA revelou um memorando enviado pelo Comitê Nacional dos Republicanos no Senado à organização da campanha eleitoral, no qual afirmava diretamente: "quando você for questionado sobre o vírus, você ataca diretamente a China."

Os democratas vencedores nas eleições estadunidenses não aprenderam com o fracasso dos seus antecessores no combate à pandemia e continuam no caminho de culpar os outros. Washington ordenou ao departamento de inteligência a elaborar um relatório de investigação sobre a origem do novo coronavírus com prazo de noventa dias, e pressionou com ameaças a OMS a realizar uma investigação de rastreamento da origem do vírus da segunda fase, medida que tem como alvo a China. A politização sobre a origem do novo coronavírus por Washington tem sido vastamente criticada pela comunidade internacional.

O site do Conselho dos Assuntos Internacionais da Rússia publicou recentemente um artigo apontando que a pandemia nos EUA está se tornando cada vez mais grave, mas o atual governo estadunidense não está concentrado nos assuntos internos, e sim na busca do bode expiatório no exterior, o que é completamente errado.

De acordo com os últimos dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, no mês passado, o número de americanos em comunidades de "alto risco" disparou de 19% para 90%. Um mapa epidêmico divulgado recentemente pela CNN mostra que todo o território dos EUA quase se tornou uma área vermelha de alto risco em um mês.

Os políticos de Washington devem assumir sua devida responsabilidade.

