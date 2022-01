Pacientes enfrentam dificuldade para agendar teste de Covid em São Paulo

Apoie o 247

247 - Cresceu a demanda pelo teste para identificar a Covid-19 em São Paulo, levando pacientes a terem dificuldade para agendar um horário para realizá-lo em farmácias.

Entre a última quarta-feira (29) e esta segunda-feira (3), apenas três gfarmácias, entre 40 consultadas, tinham disponibilidade para a realização do teste no mesmo dia, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Antes, para fazer o teste, bastava agendar para o mesmo dia. Agora, é comum ter de esperar pelo menos dois dias e, em alguns casos, até cinco.

Houve um aumento no número de pessoas com sintomas gripais buscando por testes de Covid e a demanda por um laudo negativo para Covid por motivo de viagem.

Testes positivos voltaram a subir durante as festas de fim de ano, de acordo com o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne grandes redes farmacêuticas). O total de positivos saltou de 524 no dia 1º de dezembro, quando 10 mil exames foram feitos, para 5.334 em 29 de dezembro, quando houve 31.332 exames —o equivalente a 5% e 17% do total, respectivamente. O levantamento abrange 3.000 farmácias do país.

