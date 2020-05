Pacientes graves de Covid-19 podem ter delírios, aponta estudo

247 - Um estudo publicado na segunda-feira (18) pelo diário Lancet Psychiatry apontou que pacientes com quadros graves de coronvírus podem sofrer delírios, confusão e agitação. O problema seria registrado em um número pequeno de doentes.

Mais de 3.550 casos foram analisados, informou Jonathan Rogers, doutor clínico na University College London. Ele é um dos autores do estudo, de acordo com informações do portal G1.

Estudiosos ainda pesquisam se problemas de saúde mental podem ser decorrentes de fatores físicos, como uma resposta de imunidade do organismo ao coronavírus.

Eles ainda alertam que médicos devem ficar atentos para a possibilidade de pacientes recuperados de Covid-19 enfrentarem problemas como depressão, ansiedade, stress pós-traumático, fadiga e síndromes neuropsiquiátricas mais raras em longo prazo.

