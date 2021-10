Pai da 'capitã cloroquina' morre em consequência da Covid-19

Apoie o 247

247 - Morreu na manhã desta terça-feira (5) em decorrência de complicações com a Covid-1 César Pinheiro aos 77 anos. Trata-se do pai da médica negacionista Mayra Pinheiro, que se tornou conhecida como "capitã cloroquina". Mayra é secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde e uma das mais destacadas defensoras do uso do "kit covid". Em 25 de maio de 2021 depôs à CPI e manteve a defesa dos remédios ineficazes contra a doença.

A informação sobre a morte do pai da médica foi divulgada pela família no início desta terça-feira. César Pinheiro ficou internado por quatro meses por conta do vírus, três deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Teve alta em agosto deste ano, mas piorou e teve que voltar ao hospital. Ele tinha câncer de próstata e asma, o que o tornava mais suscetível aos sintomas do coronavírus.

Quando ficou internado anteriormente, Mayra Pinheiro afirmou que ele se tratou com hidroxicloroquina, ivermectina, bromexina, vitamina D e azitromicina. Desta vez, não foi detalhado como o pai da médica foi tratado.

César Pinheiro era sobrinho do ex-presidente dos Diários Associados, Manuel Eduardo Pinheiro Campos e era filho de Milton Pinheiro, político ligado ao ex-governador Virgílio Távora.

Com informações do blog Roberto Moreira.

