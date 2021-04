País registra 1ª morte por reinfecção de Covid-19 com variantes brasileiras

247 - O Brasil registrou pela primeira vez uma morte causada por reinfecção com variantes brasileiras da Covid-19. Um homem de 39 anos, de Campo Bom (RS), foi infectado por duas variantes do coronavírus em um intervalo de três meses e 11 dias. A primeira infecção foi assintomática, mas a segunda o levou à morte.

O óbito é inédito também em reinfecção por variantes diferentes, segundo artigo científico comandado pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo (RS), publicado na plataforma Research Square.

“Independentemente desse caso, uma dúvida que vem muito à cabeça das pessoas é se a reinfecção é mais grave ou branda. Depende do histórico. Pessoas com uma primeira infecção muito branda tendem a não ter uma resposta imune muito duradoura e protetora. Nesses casos, a segunda infecção é mais severa”, explica Fernando Rosado Spilki, coordenador da Rede Corona-ômica BR-MCTI e professor do mestrado em virologia da Universidade Feevale.

