Para 4 em 5 brasileiros, máscara deve ser obrigatória em locais públicos, diz pesquisa

A pesquisa PoderData foi feita em um contexto no qual alguns estados estão com data marcada para a flexibilização do uso da máscara de proteção contra o coronavírus edit

247 - Pesquisa PoderData realizada de 8 a 10 de novembro mostra que 80% dos brasileiros aprovam a continuidade da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Outros 18% são contra.

Alguns estados estão com data marcada para a flexibilização do uso da máscara de proteção contra o coronavírus. No dia 3 de novembro, o governo do Distrito Federal desobrigou a utilização do equipamento em locais abertos. Em São Paulo, o governo de João Doria anunciou a medida para o início de dezembro.

A pesquisa foi realizada por telefone, com 2.500 pessoas em 412 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

