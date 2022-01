Para Francisco volta a defender necessidade de vacinação em massa contra avanço da Covid

"As pessoas se deixam influenciar pela ideologia do momento, muitas vezes alimentadas por informações sem base ou fatos mal documentados”, declarou o Papa edit

ANSA, com 247 - O papa Francisco voltou a cobrar nesta segunda-feira (10), em discurso para embaixadores no Vaticano, acesso universal a vacinas.

De acordo com o líder da Igreja Católica, é necessário um "empenho coletivo da comunidade internacional" para que "toda a população mundial possa ter acesso igualitário a tratamentos médicos essenciais e vacinas".

"Para vastas áreas do mundo, o acesso universal à assistência sanitária continua sendo uma miragem", disse Jorge Bergoglio.

Segundo Francisco, governos e o setor privado precisam mostrar "senso de responsabilidade" e elaborar "novos modelos de solidariedade para reforçar a capacidade dos países mais necessitados".

"É desejável que instituições como a Organização Mundial do Comércio [OMC] e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual [Ompi] adequem seus instrumentos jurídicos para que as regras monopolistas não constituam obstáculos à produção e a um acesso organizado e coerente a tratamentos em nível mundial", ressaltou.

Além disso, o Papa destacou que cada pessoa também deve fazer sua parte. "Todos temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos e de nossa saúde, o que se traduz em respeito pela saúde de quem nos está próximo. O cuidado com a saúde representa uma obrigação moral", disse.

“Já entendemos que, nos países em que uma campanha eficiente de vacinação aconteceu, o risco de repercussões graves da doença caiu. Por isso é importante continuar a iniciativa de imunizar a população geral o quanto for possível”, afirmou.

“Lamentavelmente, estamos vendo cada vez mais que vivemos em um mundo de divisões ideológicas fortes. Frequentemente, as pessoas se deixam influenciar pela ideologia do momento, muitas vezes alimentadas por informações sem base ou fatos mal documentados”, declarou.

Desde o início da pandemia de Covid-19, Francisco vem defendendo com insistência o acesso universal a vacinas, cuja distribuição ao longo do último ano evidenciou as disparidades econômicas no planeta.

Segundo o portal Our World in Data, enquanto 50% da população global já tomou ao menos uma dose de imunizantes contra o novo coronavírus, esse índice é de apenas 9,7% na África. Já na União Europeia, 70% das pessoas receberam pelo menos a primeira vacina.

