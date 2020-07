Paraná confirma parceria com chineses na produção de vacina contra coronavírus

O governo do Paraná segue o exemplo de São Paulo e firmou parceria com chineses na vacina que é considerada promissora pela comunidade médica. Expectativa é que a vacina esteja apta para distribuição ainda este ano edit

247 - O governo do Paraná segue o exemplo de São Paulo e firmou parceria com chineses, através do Instituto de Tecnologia do estado (Tecpar) na produção e testagem da vacina que é considerada promissora pela comunidade médica.

Segundo informações do portal Época, o governo de Ratinho Junior informou que a projeção é de que a vacina esteja pronta ainda esta ano. O acordo foi discutido nesta segunda pelo governador do Paraná, Ratinho Junior, dirigentes do laboratório Sinopharm, empresa estatal chinesa, e o ministro-conselheiro da Embaixada da China no Brasil, QU Yuhui. Segundo o governo, o próximo passo é a formação de um grupo para discutir detalhes técnicos da parceria.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.