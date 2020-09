Paraná quer iniciar testes da vacina russa contra a Covid-19 em até 45 dias

Pedido do governo do Paraná para realizar testes clínicos da vacina russa contra a Covid-19 em 10 mil voluntários deverá ser protocolado em até dez dias junto à Anvisa. Expectativa é que a testagem seja iniciada em até 45 dias após o aval da agência edit

247 - O governo do Paraná pretende protocolar em até dez dias um pedido para iniciar os testes clínicos da vacina russa contra a Covid-19. O pedido será encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a chamada fase 3 dos estudos deverá com a participação de dez mil voluntários. A expectativa é que os testes sejam iniciados em até 45 dias.

O governo paranaense anunciou em agosto um acordo com a Rússia para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus, por meio de uma parceria firmada com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Instituto Gamaleya. Nesta sexta-feira (4), a revista científica The Lancet publicou um estudo informando que a vacina russa imunizou 100% dos participantes dos testes anteriores sem nenhum efeito colateral significativo.

De acordo com o Tecpar, profissionais da área de saúde de hospitais públicos e universitários, além de integrantes dos chamados grupos de risco, para a Covid-19, estarão entre os que receberão a vacina nesta fase de testagem. Os resultados devem ficar prontos entre 45 e 60 dias após o início dos testes. Segundo o governo paranaense, a vacinação em massa deverá somente será possível após a análise dos resultados da fase 3, em 2021

