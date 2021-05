Parecer do Ministério da Saúde recomenda pela primeira vez não uso da cloroquina em pacientes da Covid-19

O documento diz que "não há evidência de benefício" da cloroquina "seja no seu uso de forma isolada ou em associação com outros medicamentos" em pacientes hospitalares edit

247 - Parecer elaborado pelo Ministério da Saúde não recomenda o uso da cloroquina, assim como azitromicina, ivermectina e outros, no tratamento hospitalar de pacientes da Covid-19. O documento não se posiciona a respeito do "tratamento precoce", mas é uma indicação do posicionamento futuro da pasta.

Essa é a primeira vez que a Conitec, órgão consultivo da pasta, elabora um parecer sobre a cloroquina, que não tem eficácia comprovada cientificamente contra a Covid-19.

O documento diz que "não há evidência de benefício" da cloroquina "seja no seu uso de forma isolada ou em associação com outros medicamentos".

O texto começou a ser avaliado na Conitec na quinta-feira (13) e uma consulta pública será iniciada na próxima semana por 10 dias.

Com informações da Folha de S.Paulo.

