Pazuello não atendeu ao pedido de R$ 145 milhões do Butantan para investimentos na Coronavac

247 - Pazuello não atendeu ao pedido de R$ 145 milhões do Butantan para investimentos com estudos clínicos e a instalação de uma nova fábrica da vacina Coronavac. Os pedidos estão documentados em dois ofícios de 18 de agosto entregues pelo Butantan na última quinta-feira (20) à CPI da Covid no Senado em resposta a um requerimento aprovado pela comissão.

A informação foi prestada pelo Butantan à coluna de Rubens Valente no UOL.

