Pela 1ª vez, Brasil tem mais de 15 mil mortes por Covid-19 em uma semana

Sputnik Brasil - O Brasil registrou nesta sexta-feira (19) 2.730 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas.

Com a atualização, o total de mortes causadas pela pandemia no país ultrapassa a marca de 290 mil. A contagem agora está em 290.525 óbitos. Além disso, o Brasil atingiu mais uma marca negativa: pela primeira vez, o país bateu a marca de 15 mil mortes em uma semana.

A média móvel de mortes chegou a 2.178, e a variação foi de +50% em comparação com 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.

Quantos aos casos confirmados, 89.409 novas infecções foram registradas nas últimas 24 horas. Desde o começo da pandemia, já são 11.877.009 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus.

Todos os números são do consórcio de imprensa, que divulgou também o balanço da vacinação no país. Ao todo,11.492.854 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, o que representa 5,43% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 4.122.203 pessoas – 1,95% da população do país.

Nesta sexta-feira (19), um levantamento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) indicou que o oxigênio para pacientes de Covid-19 está prestes a acabar em pelo menos 78 municípios de 22 estados do Brasil.

Também hoje (19), o governo federal assinou contratos nesta sexta-feira (19) com os laboratórios Pfizer/BioNTech e Janssen (a farmacêutica da Johnson & Johnson) para a aquisição de, no total, 138 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

