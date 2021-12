Pela primeira vez desde o início da pandemia, mundo registra mais de 1 milhão de casos de Covid em 24 horas

Apoie o 247

ICL

247 - Pela primeira vez desde o início da pandemia, o mundo registrou em um único dia mais de 1 milhão de casos de Covid-19. A marca foi alcançada nesta segunda-feira (27), quando 1,4 milhão de testes positivos para Covid-19 foram contabilizados, de acordo com números da plataforma "Our World in Data", ligada à Universidade de Oxford.

Os dados são compilados desde janeiro de 2020.

A segunda maior marca foi registrada também há pouco tempo, em 23 de dezembro, quando 983,3 mil casos foram constatados. Os outros grandes picos ocorreram em 7 de janeiro (892,8 mil), 22 de abril (902,6 mil), 23 de abril (904,4 mil) e 28 de abril (905,8 mil). Todos em 2021.

PUBLICIDADE

O surgimento da variante ômicron, mais transmissível, contribui para o aumentos dos casos.

O país com mais casos foram os Estados Unidos, com mais de 512.553 casos, cerca de 37% do total. Em seguida vêm o Reino Unido (318.699, equivalente a 23%) e a Espanha (15%).

PUBLICIDADE

Os dados, portanto, mostram que a pandemia ainda não acabou - e pode estar longe de acabar. Mesmo assim, o Brasil, governado por Jair Bolsonaro e tendo como autoridade máxima de Saúde o ministro Marcelo Queiroga, teima em agir como se a doença tivesse sido extinta.

A gestão federal trabalha para pôr fim às medidas restritivas, além de durante toda a pandemia ter ignorado os riscos da doença.

PUBLICIDADE

De acordo com o site do Ministério da Saúde, 618.534 pessoas já morreram no Brasil em decorrência da Covid-19. 22.246.276 casos foram registrados. Desde os recentes ataques hackers à pasta, porém, os dados têm sido alvos de desconfiança.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: