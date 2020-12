Pelo menos 20% da população de três cidades brasileiras já testou positivo para Covid-19

Os municípios com menos de 50 mil habitantes sofreram mais. Entre as cidades com mais de 100 mil pessoas, apenas três ultrapassaram a taxa edit

Metrópoles - Não é novidade alguma que os casos de Covid-19 estão em alta do Brasil. Nessa última terça-feira (15), o país registrou mais de 70 mil novas confirmações da doença, o recorde desde o início da pandemia. Apesar disso, o avanço do Sars-Cov-2 tem sido diferente em cada um dos 5.570 municípios brasileiros.

Em números absolutos, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, foram, nesta ordem, os que mais sofreram com a doença. No entanto, de acordo com os números analisados pelo (M)Dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópoles, com base no último balanço do Ministério da Saúde, elas não fazem parte do grupo das 54 cidades com mais de 10% da população já infectada.

Os municípios com menos de 50 mil habitantes sofreram mais. É o caso de Porteirão, no interior de Goiás. Por lá, 22,8% dos 3.881 moradores já tiveram Covid-19, a maior proporção de infectados por cidade. Na lista, Japurá, no Amapá, fica em segundo lugar, com 21,4% da população de 2.755 pessoas com laudo positivo. Para fechar o pódio, Jacareacanga, no Pará. O vírus circulou por 21% dos 8.239 habitantes.

Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, apenas três ultrapassaram o índice de 10% de infectados: Boa Vista (RR), Parauapebas (PA) e Santana (AP). A primeira, inclusive, é a única capital da lista, com 12,5% dos moradores já contaminados.

É oficial: o covid-19 chegou em todos os cantos do Brasil. Até o começo de dezembro, Cedro do Abaeté era a única cidade no país que não havia registrado casos de Covid-19. O município, no centro-oeste de Minas Gerais, registrou, nessa semana, quatro doentes confirmados.

Em relação aos óbitos, 11,9% das cidades não perderam moradores para a Covid-19. Em números, são apenas 664 municípios sem mortes.

Interiorização do vírus

As últimas quatro semanas epidemiológicas completas terminaram com mais casos de Covid-19 notificados em cidades com menos de 200 mil habitantes do que nos municípios mais populosos. O fenômeno é registrado pela primeira vez desde o início da pandemia.

Em entrevista ao Metrópoles, o epidemiologista Mauro Sanchez, da sala de situação da Universidade de Brasília (UnB), disse acreditar que a única explicação para essa diferença seria uma menor adesão dos habitantes de cidades menores às medidas que restringem a circulação do coronavírus.

“As medidas efetivas que temos hoje, distanciamento social, máscara, já estão bem difundidas nos grandes centros urbanos. A epidemia se interiorizou, indo para os municípios menores. O que eu especulo é que esses lugares menores talvez tenham menos capacidade de as populações aderirem a essas medidas, que já viraram rotina nesses grandes centros”, sintetizou.

