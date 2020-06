Pequim está em 'modo de emergência' após surto de coronavírus em mercado atacadista

A capital chinesa está em "modo de emergência" após um novo surto de Covid-19 no maior mercado atacadista da cidade, disse Xu Hejian, porta-voz do governo municipal e diretor de seu escritório de informações, neste domingo (14) edit

Sputnik - A China registrou 57 novos casos de coronavírus neste domingo (14). É o maior aumento em quase dois meses e 36 dos novos casos estavam conectados ao mercado de Pequim.

De acordo com Xu, o centro de resposta da Covid-19 de Pequim realizou sua 68ª reunião no sábado (13) e afirmou que a situação é de "modo de emergência" e o objetivo é conter o contágio para deter a pandemia, afirmou o representante público.

O mercado foi fechado após as autoridades descobrirem 46 pessoas infectadas, embora assintomáticas, que estavam ligadas ao local. Além disso, foi imposto quarentena no distrito de Fengtai, onde o mercado está localizado. Todas as pessoas que trabalham no mercado ou que estiveram nele a partir de 30 de maio serão testadas para detectar o coronavírus.

