Pequim tem maior número de casos de Covid em 19 meses

Apoie o 247

ICL

(ANSA) - A cidade de Pequim, que recebe as Olimpíadas de Inverno a partir de 4 de fevereiro, registrou neste domingo (30) seu maior número de casos diários de transmissão interna de Covid-19 em 19 meses.

Segundo a Comissão Sanitária Nacional, a capital chinesa teve 20 novos contágios em 24 horas, número mais alto desde junho de 2020. Ainda assim, trata-se de uma cifra ínfima quando se leva em conta que a metrópole tem mais de 20 milhões de habitantes.

O crescimento nos casos provocou o isolamento de alguns complexos residenciais e fez as autoridades sanitárias iniciarem uma operação de testagem de 2 milhões de pessoas no distrito de Fengtai, que lidera o número de novos contágios na cidade.

PUBLICIDADE

Em âmbito nacional, o governo chinês registrou 54 diagnósticos positivos neste domingo. O país conseguiu controlar a pandemia logo em seus primeiros meses e, desde então, adota uma estratégia de "zero Covid", com o confinamento de distritos e até cidades inteiras e testagens em massa.

Essa postura foi mantida mesmo com a chegada das Olimpíadas de Inverno, que não terão torcedores do exterior nem venda de ingressos para o público local para evitar a disseminação do novo coronavírus.

PUBLICIDADE

Até o momento, já foram contabilizados mais de 100 casos de Covid ligados aos Jogos de Pequim, sendo 34 no último sábado (29), dos quais 23 foram detectados em exames feitos no aeroporto internacional da capital chinesa.

Ao longo do evento, os participantes serão mantidos em uma espécie de bolha sanitária e não terão contato com a população local.

PUBLICIDADE