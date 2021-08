Pesquisa de mídia chinesa aponta que 83,1% dos internautas acham que se deve realizar rastreamento da origem da Covid-19 nos EUA

Até o momento, 83,1% dos internautas participantes de uma pesquisa da mídia chinesa acham que os Estados Unidos devem aceitar o rastreamento sobre a origem do novo coronavírus em seu território edit

Rádio Internacional da China - A mídia chinesa CGTN realizou, no dia 30 de julho uma pesquisa em seis idiomas oficiais da ONU no Twitter, YouTube, Facebook, Weibo e Wechat. Até o momento, 83,1% dos internautas participantes acham que os Estados Unidos devem aceitar o rastreamento sobre a origem do novo coronavírus em seu território.

Vale lembrar que em julho de 2019, ocorreram doenças respiratórias de grande envergadura nos estados da Virgínia e de Wisconsin dos EUA. No mesmo mês, o Laboratório Biológico de Fort Detrick foi fechado pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA. Além disso, nas amostras de sangue coletas em dezembro de 2019 nos EUA, já foram descobertos anticorpos do novo coronavírus.

Por isso, a maioria dos internautas considera que a Organização Mundial da Saúde precisa realizar pesquisas nos EUA. Eles acham também que é uma conduta completamente politizada que os departamentos de inteligência norte-americanos realizem pesquisas sobre a origem da Covid-19.

PUBLICIDADE

Mais de 88% dos pesquisados também acham que a discriminação e a violência contra os descendentes asiáticos aumentaram após a pandemia.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.