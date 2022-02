Pesquisa diz que o coronavírus muda sua estrutura para fugir do sistema imunológico

O estudo foi desenvolvido por cientistas do Instituto Max Planck, na Alemanha, e da Universidade de Bristol, no Reino Unido edit

247 - Estudiosos alemães e britânicos descobriram que o vírus da covid-19 pode modificar a sua forma para fugir do sistema imune. De acordo com a pesquisa, publicada na revista científica Nature Communications, foram analisadas possíveis mudanças do coronavírus. O estudo foi desenvolvido por cientistas do Instituto Max Planck, na Alemanha, e da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Os relatos foram publicados pelo CanalTech.

O coronavírus consegue modificar a estrutura da proteína spike (S), responsável pela invasão das células saudáveis, quando entra em contato com os ácidos graxos inflamatórios, sendo esta uma parte da resposta do corpo contra a infecção. Depois "o vírus se torna menos visível para o sistema imunológico. Isso pode ser um mecanismo para evitar a detecção pelo hospedeiro", afirmou Oskar Staufer, um dos autores do estudo e pesquisador do instituto alemão.

As descobertas foram feitas em um ambiente controlado, dentro de um laboratório, com versões sintéticas do coronavírus.

