Pesquisadores de Israel criam teste de bafômetro que detecta coronavírus em um minuto

O governo de Israel informou que pesquisadores desenvolveram um bafômetro que detecta em apenas um minuto a presença do novo coronavírus.

A partir da iniciativa do professor Gabby Sarusi, pesquisadores da Universidade Ben-Gurion, em Israel, desenvolveram o teste. De acordo com os responsáveis pelo projeto, além da velocidade, o teste tem 90% de precisão — superior à do PCR — e um custo bastante inferior aos outros métodos disponíveis no mercado. A porcentagem foi obtida após avaliação em 120 pessoas.

As partículas de um teste simples de respiração ou de amostras coletadas na garganta e no nariz, como as usadas atualmente, são colocadas em um chip com uma extensa variedade de sensores projetados especificamente para detectar o vírus. O sistema analisa a amostra biológica e fornece um resultado positivo ou negativo preciso, em um minuto, por meio de um sistema conectado à nuvem.

