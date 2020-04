Pesquisadores dizem que uso de cloroquina para tratar coronavírus é "prematuro e potencialmente prejudicial"

Uma das mais conceituadas publicações médicas do mundo, a The BMJ, lançou um editorial sobre o uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus e adverte: O uso desses medicamentos é prematuro e potencialmente prejudicial edit

247 - Uma das mais conceituadas publicações médicas do mundo, a The BMJ, lançou um editorial nesta quinta-feira (9) sobre o uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus e adverte: "O uso desses medicamentos é prematuro e potencialmente prejudicial".

O artigo escrito pelos médicos Robin E Ferner e Jeffrey K Aronson alerta:

“Precisamos muito de um tratamento eficaz para a covid-19, mas a prevenção por uma vacina ou tratamento com medicamentos direcionados a estruturas específicas do vírus têm maior probabilidade de sucesso do que medicamentos antigos que podem funcionar em laboratório, mas não têm dados que apóiam o uso clínico”.

Veja a íntegra da pulicação aqui.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.