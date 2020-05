Pesquisadores do Senegal testam exame para Covid-19 que custa US$ 1 e fica pronto em 10 minutos

Se for aprovado, a expectativa é de que o teste esteja disponível para distribuição na África até junho. A ideia é que ele seja fabricado no Senegal e no Reino Unido edit

247 - Pesquisadores do Senegal estão testando um kit para a detecção do coronavírus que custaria US$ 1 e entregaria o resultado em menos de 10 minutos. Se for aprovado, a expectativa é de que o teste esteja disponível para distribuição na África até junho. A ideia é que ele seja fabricado no Senegal e no Reino Unido.

O protótipo desenvolvido pelo laboratório DiaTropix, ligado ao Instituto Pasteur, e a Mologic, uma empresa de biotecnologia britânica, é parecido com um teste de gravidez. Pode detectar infecções atuais, através da saliva, ou a infecções prévias, através de anticorpos.

“Não há a necessidade de um laboratório muito equipado. É um teste simples que pode ser feito em qualquer lugar”, afirmou Amadou Sall, diretor do Instituto Pasteur em Dacar. O relato foi publicado no G1.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, no continente, o país mais afetado pelo coronavírus é a África do Sul, com 18 mil casos confirmados e 369 mortes. O Senegal já registrou 2,8 mil casos, com 30 mortes.

