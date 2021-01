Pesquisadores indianos isolam com sucesso nova cepa do coronavírus

Sputnik - Um grupo de biomédicos da Índia foi o primeiro a isolar com sucesso a cepa "britânica" do novo coronavírus, informou o Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR, na sigla em inglês) neste sábado (2).

"A variante do Reino Unido do vírus, com todas as alterações de assinatura, foi isolada e cultivada com sucesso no Instituto Nacional de Virologia [NIV, na sigla em inglês] a partir de amostras clínicas de indivíduos retornados do Reino Unido", disse o ICMR no Twitter, onde também ressaltou que nenhum outro país havia conseguido realizar tal feito.

O ICMR acrescentou que seus cientistas usaram células da linhagem Vero como hospedeiras para isolar o vírus. Assim, a cultura ajudará agora os pesquisadores a estudar a nova cepa mais de perto.

A variante britânica do coronavírus foi detectada pela primeira vez em Kent, na Inglaterra, em setembro. Em novembro, as autoridades do Reino Unido anunciaram que as mutações aumentaram a facilidade de transmissão do SARS-CoV-2 e podem estar causando uma nova onda de infecções.

O anúncio estimulou muitos países a suspender as viagens aéreas de e para o Reino Unido. Pouco tempo depois, alguns países começaram a detectar a nova cepa em seus territórios. Na última quinta-feira (31), o laboratório de diagnóstico Dasa informou que detectou dois casos da variante "britânica" em São Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais