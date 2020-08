Pessoas entre 20 e 40 anos estão impulsionando a pandemia de Covid-19 para outros grupos, diz OMS

Segundo o diretor da região do Pacífico Ocidental da OMS, Takeshi Kasai, pessoas entre 20 e 40 anos estão disseminando cada vez mais o novo coronavírus, o que "aumenta o risco de transbordamento para os mais vulneráveis" edit

Reuters - A disseminação do coronavírus está sendo cada vez mais fomentada por pessoas com idades entre 20, 30 e 40 anos e muitas não sabem que foram infectadas, disse o diretor da região do Pacífico Ocidental da Organização Mundial de Saúde nesta terça-feira.

“Isso aumenta o risco de transbordamento para os mais vulneráveis: os idosos, os doentes em cuidados de longa duração, as pessoas que vivem em áreas densamente povoadas e áreas carentes”, disse Takeshi Kasai em uma entrevista coletiva virtual, referindo-se à capacidade de o vírus se adaptar e migrar de hospedeiros.

