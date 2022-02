Petrobrás contabiliza 2.191 casos da Covid-19 em 2022. Mais de 700 nos últimos 14 dias

Apoie o 247

ICL

247 - A Petrobrás registrou, somente em 2022, até o momento, 2.191 casos da Covid-19 nas unidades da empresa, sendo 707 confirmações apenas nos últimos 14 dias, entre 27 de janeiro e esta quinta-feira (10). O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (10) pela estatal, pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) e por sindicatos filiados.

De acordo com as estatísticas, a maior incidência de confirmações aconteceu no estado do Rio de Janeiro (452 casos).

Desde o início da pandemia, são 6.595 os diagnósticos positivos de Covid-19 na Petrobrás, com 59 mortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O encontro para a divulgação das estatísticas aconteceu porque a FUP havia pedido reuniões quinzenalmente, para o monitoramento dos casos da Covid-19 na companhia.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE