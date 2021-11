Pfizer anuncia acordo para fabricação de genéricos de comprimido para Covid

Os fabricantes de medicamentos genéricos "que receberem sublicenças poderão oferecer o novo medicamento em associação com ritonavir (utilizado contra o vírus da aids) edit

247 - A Pfizer assinou um acordo de licença voluntária que deve permitir o acesso a seu comprimido anticovid para além dos países ricos uma vez que for autorizada, anunciaram hoje o laboratório americano e a organização MPP (Medicines Patent Pool). A informação é do portal UOL.

Os fabricantes de medicamentos genéricos "que receberem sublicenças poderão oferecer o novo medicamento em associação com ritonavir (utilizado contra o vírus da aids) em 95 países, que cobrem quase 53% da população mundial", afirmou um porta-voz da Unitaid, que criou a MPP, uma entrevista em Genebra.

No início de novembro, a Pfizer, que já comercializa com o grupo alemão BioNTech uma das vacinas mais eficazes contra a vacina, anunciou que seu antiviral oral PF-07321332 tem eficácia de 89% para prevenir hospitalização ou morte entre os adultos que apresentam um risco elevado de desenvolver uma forma grave da doença, de acordo com resultados intermediários de testes clínicos.

