Pfizer anuncia entrega de 2,4 milhões de doses nesta semana

247 - A farmacêutica norte-americana Pfizer enviará ao Brasil, nesta semana, mais 2,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. As entregas serão feitas em três voos, com chegada pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), de acordo com o portal G1.

A primeira remessa tem 530 mil doses e está prevista para chegar às 20h05 desta terça-feira (15). As outras duas entregas chegarão nesta quarta (16) e quinta-feira (17), com 936 mil doses em cada dia.

O Brasil recebeu, até agora, 8,3 milhões das 200 milhões de doses do imunizante Pfizer/Biontech contratadas pelo governo federal. Com as três desta semana, o número aumentará para 10,6 milhões.

