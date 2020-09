Pfizer confirma resultado de vacina contra covid-19 para outubro

A última fase de testes da proteção ainda está acontecendo e já foi realizada com 23.000 voluntários com idades entre 18 e 85 anos. Desse total, 1.000 serão testados no Brasil edit

247 - Os resultados da última fase de testes da vacina da empresa estadunidense Pfizer contra o novo coronavírus devem sair já no começo de outubro,

Segundo informou nesta quinta-feira (3) o presidente Albert Bourla. A informação é do portal Exame.

Segundo o portal Exame, a vacina da Pfizer, que tem como base o RNA mensageiro, tem como objetivo produzir as proteínas antivirais no corpo do indivíduo. Com a injeção, o conteúdo é capaz de informar as células do corpo humano sobre como produzir as proteínas capazes de lutar contra o coronavírus.

