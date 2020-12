Pfizer divulga bula da vacina contra a Covid-19

247 - A Pfizer divulgou neste domingo (6) a bula da vacina contra a Covid-19, que ela desenvolve em parceria com a empresa alemã BioNTech. A vacina da Pfizer é uma das quatro que estão sendo testadas no Brasil.

O documento foi enviado a profissionais de saúde do Reino Unido, primeiro lugar do mundo onde a vacina já foi aprovada. Segundo a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês), do Reino Unido, a aprovação da vacina foi feita com base em uma "revisão contínua" dos dados disponíveis que começou em outubro.

A bula aponta restrição do imunizante para grávidas e mulheres que estão amamentando, além de pacientes com febre aguda.

A companhia já vendeu 60 milhões de doses a países da América Latina, e o Brasil está fora da lista. Cerca de 80% de sua produção de 2020 e 2021 já está comprometida, considerando vendas no mundo inteiro. De acordo com a empresa, uma proposta foi feita ao governo brasileiro, que ainda não respondeu, e tem “poucos dias” para isso.

