Pfizer diz que não há data para entrega de vacina pediátrica ao Brasil

247 - Após o Ministério da Saúde afirmar que a vacinação de crianças começa no dia 10 de janeiro, sob prescrição médica, a Pfizer informou que “ainda não é possível determinar a data de entrega de doses pediátricas ao Brasil”. O ministro Marcelo Queiroga garantiu haver doses suficientes para iniciar a imunização do grupo, "conforme já foi explicitado no documento da consulta pública”.

Segundo a CNN Brasil, o laboratório afirmou em nota que faz todos os esforços para que os imunizantes cheguem ao país o mais rápido possível e que atua junto ao governo para definir as próximas etapas do processo.

O documento citado por Queiroga não detalha quantas vacinas serão aplicadas nas crianças nesta primeira leva. A pasta trabalha com um público de 20 milhões de crianças, entre 5 e 11 anos.

O governo e a farmacêutica fecharam contrato que prevê o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina, em 2022.

O acordo inclui a possibilidade de “fornecimento de versões modificadas do imunizante para variantes, que poderão ser eventualmente desenvolvidas caso necessário, e versões para diferentes faixas etárias, conforme solicitação por parte do Ministério da Saúde”, de acordo com a Pfizer.

