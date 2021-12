Pfizer diz que três doses de sua vacina neutralizam ômicron

Apoie o 247

247 - Pfizer e BioNTech afirmaram nesta quarta-feira (8) que estudos preliminares demonstram que três doses de sua vacina contra a Covid-19 neutralizam a variante ômicron. Segundo as farmacêuticas, o resultado obtido um mês após a aplicação da terceira dose é comparável ao observado após duas doses contra a cepa original.

Os fabricantes explicaram que uma terceira dose aumenta os anticorpos neutralizantes em 25 vezes. “Embora duas doses da vacina ainda possam oferecer proteção contra forma grave causada pela cepa ômicron, a partir desses dados preliminares está claro que a proteção é melhorada com uma terceira dose”, disse Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer.

Mesmo com a queda dos anticorpos neutralizantes após duas doses, o imunizante segue protegendo contra as formas graves da doença, alertaram as empresas. (Com informações do G1).

