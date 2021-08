Pfizer e BioNTech assinam acordo com Eurofarma para fabricação de vacina contra Covid-19

A Pfizer (EUA) e a BioNTech (Alemanha) disseram que a farmacêutica brasileira Eurofarma receberá o produto de instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas começará em 2022 e todas as vacinas serão distribuídas exclusivamente na América Latina. Será a terceira vacina fabricada em território nacional edit

247 - Pfizer (EUA) e BioNTech (Alemanha) anunciaram nesta quinta-feira (26) a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para fabricação local da sua vacina contra Covid-19. De acordo com o portal G1, a Pfizer e a BioNTech disseram que Eurofarma receberá o produto de instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas começará em 2022 e todas as vacinas serão distribuídas exclusivamente na América Latina. "Em plena capacidade operacional, a produção anual deverá exceder 100 milhões de doses", afirmaram.

Para Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer, o acordo permitirá um acesso justo e equitativo à vacina. "Todos – independentemente da condição financeira, etnia, religião ou geografia, merecem acesso às vacinas contra a Covid-19 que salvam vidas. Nossa nova colaboração com a Eurofarma expande nossa rede global de cadeia de suprimentos – nos ajudando a continuar fornecendo acesso justo e equitativo à nossa vacina. Continuaremos a explorar e buscar oportunidades como esta para ajudar a garantir que as vacinas estejam disponíveis para todos os que precisam", disse.

Será a terceira vacina fabricada em território nacional. A CoronaVac, da Sinovac, é fabricada em parceria com o Instituto Butantan (SP). A da AstraZeneca/Oxford é fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-RJ).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE