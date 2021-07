Pfizer entrega ao Brasil 2,4 milhões de doses de vacina nesta semana

Atualmente, o país tem dois contratos assinados com a farmacêutica. O primeiro prevê a entrega de 100 milhões de doses edit

Metrópoles - Chegou ao Brasil na noite desta quinta-feira (1º/7) um avião com 936 mil doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. Com isso, são 2,4 milhões de vacinas da farmacêutica entregues ao governo brasileiro em três dias nesta semana.

Atualmente, o Brasil tem dois contratos assinados com a Pfizer/BioNTech. O primeiro deles, assinado em março, prevê a entrega de 100 milhões de doses. Desse quantitativo, 1 milhão chegou ao país em abril e outros 2,5 milhões chegaram em maio.

