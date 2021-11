Pfizer libera fabricação de pílula genérica contra Covid em 95 países

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A Pfizer anunciou, nesta terça-feira (16/11), um acordo que possibilitará a produção da versão genérica do medicamento experimental contra a Covid-19 por fabricantes de 95 países de baixa e média renda. O Brasil não foi incluído na iniciativa.

O acordo de licenciamento voluntário entre a Pfizer e o grupo internacional de saúde pública Pool de Patentes de Medicamentos (MPP) permitirá sublicenças do antiviral para fabricantes de medicamentos genéricos qualificados para fazer suas próprias versões do PF-07321332, vendido pela Pfizer com o nome comercial de Paxlovid.

“Estamos extremamente satisfeitos por ter outra arma em nosso arsenal para proteger as pessoas dos estragos da Covid-19”, afirmou Charles Gore, diretor executivo do MPP.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE