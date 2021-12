Pfizer nega pedido de Doria por doses pediátricas e diz que vai priorizar contrato com Ministério da Saúde

Apoie o 247

ICL

247 - A Pfizer informou nesta sexta-feira (17) que vai priorizar a negociação de doses pediátricas da vacina contra Covid-19 com governos federais, após o governo de São Paulo ter enviado ofício à farmacêutica para adquirir imunizantes para crianças de 5 a 11 anos.

A Pfizer apontou estar comprometida a trabalhar em "colaboração com os governos em todo o mundo para que a ComiRNaty seja uma opção na luta contra a pandemia, como parte dos programas nacionais de imunização".

A farmacêutica afirmou ainda ter fechado três contratos com o governo federal. O mais recente, que prevê a entrega de 100 milhões de doses para 2022, “já engloba o fornecimento de novas versões da vacina, inclusive para diferentes faixas etárias”.

PUBLICIDADE

“A companhia continuará as tratativas com o governo federal para definir as próximas etapas do fornecimento do contrato 2022”, apontou a Pfizer. (Com informações do Estadão).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE