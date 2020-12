Pfizer protocola na Anvisa resultados da fase 3 do estudo clínico da vacina

Atualização foi feita no site do órgão na tarde desta quarta (16/12) e é apenas parcial. Imunizante está no mesmo status que o de Oxford edit

Juliana Contaifer, Metrópoles - De acordo com uma atualização feita na tarde desta quarta-feira (16/12) no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Pfizer protocolou a primeira parte dos resultados da fase 3 do estudo clínico junto ao órgão.

A ação faz parte do processo de submissão continuada, quando a empresa entrega para a Anvisa resultados conforme for fechando as informações. O objetivo é acelerar o processo de análise, já que o trâmite tradicional obriga as farmacêuticas a montarem um dossiê com todas as informações e submetê-las de uma só vez ao órgão. Desta maneira, os técnicos começam a avaliação assim que recebem os documentos.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais