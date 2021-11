Pfizer tem lucro seis vezes maior com vendas de vacina contra Covid

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Pfizer, fabricante de medicamentos e uma das empresas que produziu imunizante para a Covid-19, informou que teve lucro líquido de US$ 8,15 bilhões no terceiro trimestre deste ano.

O valor é cerca de seis vezes maior do que o lucro da empresa no mesmo período de 2020, um total de US$ 1,469 bilhão. Ao todo, a receita da Pfizer teve alta de 134% na comparação anual, um total de US$24,094 bilhões.

No segmento das vacinas, a receita da empresa passou de US$ 1,717 bilhão no terceiro trimestre do ano passado para US$ 14,583 bilhões no mesmo período deste ano.

PUBLICIDADE

A empresa estima que sua receita em 2021 deve ser entre US$ 81 e US$ 82 bilhões. Antes, a previsão estava entre US$ 78 e US$ 80 bilhões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE