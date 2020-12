Plano de imunização só ficará pronto quando Anvisa registrar vacina, diz Ministério da Saúde

"É fundamental pensarmos que esse plano operacional para a vacinação da Covid-19, ele só definitivamente ficará pronto, fechado, quando tivermos uma vacina ou mais de uma, que esteja registrada na Anvisa" disse o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros edit

Sputnik - O secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, em entrevista coletiva nesta terça-feira (1º), falou sobre o plano de vacinação contra a COVID-19 no Brasil.

De acordo com ele, o plano de vacinação contra a COVID-19 só ficará pronto quando a vacina estiver registrada na Anvisa. Ele acrescentou que o perfil de vacina desejada é "que ela seja termoestável".

"É fundamental pensarmos que esse plano operacional para a vacinação da COVID-19, ele só definitivamente ficará pronto, fechado, quando tivermos uma vacina ou mais de uma, que esteja registrada na Anvisa. Para isso, ela precisa mostrar seus dados de segurança e eficácia para a população brasileira", afirmou Medeiros.

"Desejamos que a vacina seja fundamentalmente termoestável por longos períodos, em temperaturas de dois a oito graus, porque a nossa rede de frios é montada e estabelecida com essa temperatura", acrescentou o secretário.

​Além disso, Arnaldo Medeiros disse que o perfil desejado para a vacina inclui pontos como segurança, proteção contra doença grave e moderada, eficácia, indução de memória imunológica, possibilidade de uso em todas as faixas etárias e grupos populacionais, proteção com dose única e que ela acrescente tecnologia com baixo custo de produção.

"Nós estamos avançando com o plano de imunização para COVID-19 e devemos ter os resultados ainda esta semana sobre os dez eixos", completou o secretário de Vigilância em Saúde.

