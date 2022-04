​Porta-voz chinês destaca número de mortes por Covid maior entre os mais pobres nos EUA

Zhao Lijian apelou para que o governo dos EUA dê mais importância à proteção dos direitos humanos, garantindo a vida e a segurança de todos os cidadãos do país edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, comentou no dia 6 em Beijing sobre o relatório intitulado Relatório da Pandemia de COVID-19 entre Pobres, publicado pela ONU e uma organização de direitos sociais dos EUA.

Segundo o porta-voz chinês, a taxa de mortalidade nos condados pobres dos EUA é duas vezes maior do que aquela dos condados ricos. Além de 45% da população viver abaixo da linha da pobreza nos 300 condados com a taxa de mortalidade mais alta, a falta de seguro médico nessas regiões é considerada extremamente relevante.

Além disso, o porta-voz chinês indicou que a taxa de mortalidade dos nativos norte-americanos tratados em hospitais é duas ou três vezes mais alta do que a dos brancos, tendo em vista que o grupo indígena vive com a discriminação na sociedade norte-americana há muito tempo, vivendo com carência de água, alimentos e os outros serviços básicos de sobrevivência, incluindo a consulta médica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O porta-voz chinês enfatizou que o vírus não discrimina entre o povo, mas sim a sociedade norte-americana. Ele apelou para que o governo dos EUA dê mais importância à proteção dos direitos humanos, garantindo a vida e a segurança de todos os cidadãos do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tradução: Guo Hao

Revisão: Gabriel Fragoso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE