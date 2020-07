Portugal desenvolve primeira máscara que inativa o coronavírus

Segundo um comunicado do consórcio responsável pela inovação em Portugal, "a máscara se beneficia de um revestimento inovador que neutraliza o vírus SARS-CoV-2 quando este entra em contacto com o tecido" edit

247 - Um projeto de cooperação entre as comunidades empresarial, académica e científica em Portugal criou a primeira máscara têxtil e reutilizável com capacidade comprovada para inativar o coronavírus. A informação foi publicada pelo site Público.

Segundo um comunicado do consórcio responsável pela inovação, "a máscara se beneficia de um revestimento inovador que neutraliza o vírus SARS-CoV-2 quando este entra em contacto com o tecido, efeito que se mantém mesmo depois da realização de 50 lavagens".

A máscara MOxAd-Tech "superou com sucesso os testes realizados pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes", diz o texto.

De acordo com a plataforma Worldometers, Portugal ocupa a 43ª posição no ranking global de confirmações (50,1 mil) de coronavírus. O país tem 1,7 mil

mortes. No mundo são 16,4 milhões de casos da Covid-19 e 652 mil óbitos.

