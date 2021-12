"Potencial de disseminação gigantesco", diz presidente da Sociedade Brasileira de Virologia sobre variante do coronavírus

Apoie o 247

247 - O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV), Flávio da Fonseca, afirma que a ômicron, variante recém-descoberta do novo coronavírus, possui "potencial de disseminação gigantesco", apesar dos estudos disponíveis até o momento ainda serem considerados insuficientes. "Embora os dados ainda sejam fragmentados, está claro que ela (ômicron) tem potencial de disseminação gigantesco pelo número alto de mutações e pela rapidez com que já se disseminou", disse Fonseca à BBC News Brasil.

A descoberta da variante, detectada na África do Sul,resultou na adoção de medidas restritivas referentes a viagens com origem em países do sul da África. A ômicron possui uma lista de 50 mutações genéticas, 32 delas ligadas a proteína spike (ou espícula) do vírus — a parte que conecta o microorganismo à célula humana para iniciar a infecção.

O especialista observa, porém, que os dados no momento ainda não trazem informações sobre a eficácia das vacinas já existentes sobre a variante e nem sobre o comportamento do vírus em países com altos índices de cobertura vacinal. "Neste momento, é difícil dizer se a ômicron teria um impacto mínimo na nossa sociedade como a delta teve", destacou Fonseca.

Na semana passada, o governo brasileiro anunciou o fechamento de voos vindos de seis países do sul da África como forma de conter a chegada da ômicron no Brasil. Nesta terça-feira (30), porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reportou a confirmação de dois casos de pessoas infectadas pela nova variante do coronavírus.

