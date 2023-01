Prática provou que vacinas chinesas são seguras e eficazes, afirma porta-voz da chancelaria

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou na sexta-feira (13) que a China é o único país do mundo que possui múltiplas rotas técnicas de vacinas contra a covid-19, fornecendo uma variedade de opções para imunização básica e de reforço às pessoas. A China sempre colocou a segurança das vacinas em primeiro lugar, a qual é boa e com uma taxa geral de reações adversas baixa.

Segundo o porta-voz, a prática provou que as vacinas chinesas são seguras e eficazes. Estamos dispostos a continuar fortalecendo a comunicação e a cooperação com a comunidade internacional para responder melhor aos desafios da epidemia e proteger melhor a vida e a saúde das pessoas, disse Wang Wenbin.

De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, a nova variante XBB.1.5 está se espalhando rapidamente no país. O porta-voz disse que os Estados Unidos devem compartilhar as informações relacionadas à epidemia e os dados sobre o vírus com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a comunidade internacional de maneira oportuna, aberta e transparente, além de responder ativamente as preocupações da comunidade internacional.

